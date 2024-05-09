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Российская армия больше не использует Крымский мост, но Пентагон и ВСУ все равно будут в него целить

Российская армия больше не использует Крымский мост, но Пентагон и ВСУ все равно будут в него целить

Ракеты ATACMS в руках бандеровцев — это угроза серьезная Россия прекратила использовать Крымский мост для снабжения армии, утверждает британская The Independent со ссылкой на аналитиков частного разведывательного агентства Украины Molfar.

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Комментарии
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Eduard
За использования западных ракет,нам надо наносить удары по странам Запада,это отучит &quot;пепедавать&quot; оружие!
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17 час.
Александр Николаевич
Обширная писанина, а суть в том что за Крымский Мост должен взлететь в воздух мосточек перед ДАУНГ-стрит 10 на соответствующем авеню в ЛОНДОНЕ!!!  Иначе ШВАХ!!!
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15 час.
Boris Borisov
Мост -он и есть мост ! И кто поверит , что армия его не использует ????? Ну, зачем людям такую херню на уши вешать !!!!?
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11 час.

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