Российская армия больше не использует Крымский мост, но Пентагон и ВСУ все равно будут в него целить

Eduard За использования западных ракет,нам надо наносить удары по странам Запада,это отучит "пепедавать" оружие!

Александр Николаевич Обширная писанина, а суть в том что за Крымский Мост должен взлететь в воздух мосточек перед ДАУНГ-стрит 10 на соответствующем авеню в ЛОНДОНЕ!!! Иначе ШВАХ!!!