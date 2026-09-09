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Аргументы и Факты

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Провалившийся в люк мужчина выживал в канализации 2 дня, ожидая спасения

Провалившийся в люк мужчина выживал в канализации 2 дня, ожидая спасения

В американском городе Лафайет (штат Луизиана) сотрудники экстренных служб извлекли мужчину из ливневой канализации, в которой он пробыл несколько дней.

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