В Пермском крае полицейские и общественники организовали познавательные встречи со школьниками в рамках оперативно-профилактической операции «Дети России-2023»

На территории Лысьвенского городского округа сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков и инспекторы по делам несовершеннолетних территориального отдела полиции проводят тематические мероприятия «Выбери будущее!».
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