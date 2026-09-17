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Чувашиядәге татар мәктәбе укытучылары Бөтенроссия конкурсының ярымфиналына чыкты

Чувашиядәге татар мәктәбе укытучылары Бөтенроссия конкурсының ярымфиналына чыкты

Чувашиянең Комсомол муниципаль округының Тукай урта гомуми белем бирү мәктәбе коллективы Президент платформасының масштаблы проекты — «Мәгариф флагманнары» Бөтенроссия конкурсында зур уңышка иреште.

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