Рунет создали 29 лет назад ученые Курчатовского института

7 апреля – День рождения Рунета. Это праздник разработчиков и провайдеров России. Еще в 80-х годах сотрудники вычислительного центра Курчатовского института в Щукине адаптировали для советских компьютеров передовую операционную систему «Юникс».
7 апреля – День рождения Рунета. Это праздник разработчиков и провайдеров России. Еще в 80-х годах сотрудники вычислительного центра Курчатовского института в Щукине адаптировали для советских компьютеров передовую операционную систему «Юникс».
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