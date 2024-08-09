Как ухаживать за жирной кожей лица — 10 советов для женщин и мужчин

Очередной поход к косметологу превратился в увлекательную беседу. Расскажу, что я узнала сегодня. Первое и основное — как узнать, что у Вас жирная кожа? Если лицо покрыто жирным, блестящим слоем — это лишь один из признаков жирной кожи.
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