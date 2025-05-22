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Царьград

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Лось на улице в Новосибирске: ДТП с участием Skoda, животное травмировано

Лось на улице в Новосибирске: ДТП с участием Skoda, животное травмировано

В Новосибирске на улице Выборной лось выбежал на проезжую часть, столкнувшись с легковым автомобилем Skoda.

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