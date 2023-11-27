В Брянске в ДТП пострадали 16-летний подросток и 27-летняя девушка

По предварительной информации, 35-летний водитель Lada Kalina при развороте в нарушение требований дорожного знака "Направление движения по полосам" столкнулся со встречным автомобилем Hyundai Accent, которым управлял 19-летний водитель, .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии