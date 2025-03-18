Сообщается, что Gemini 2.0 Flash от Google способен удалять водяные знаки

Флеш-модель Gemini 2.0 от Google, как сообщается, может удалять водяные знаки с предоставленных пользователем изображений и изображать на созданных изображениях персонажей/знаменитостей, защищенных авторским правом, утверждают пользователи на Reddit (через ComputerBase).
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