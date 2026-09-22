Saudis Signal Red Sea Oil Loadings Could Soon Resume For Asian Buyers Bloomberg reports Saudi Aramco may restart crude loadings at Yanbu this week, raising hopes that the critical East-West pipeline route, which bypasses the Strait of Hormuz, could resume operations at half capacity after a drone attack disabled it.
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