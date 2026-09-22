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Saudis Signal Red Sea Oil Loadings Could Soon Resume For Asian Buyers

Saudis Signal Red Sea Oil Loadings Could Soon Resume For Asian Buyers

Saudis Signal Red Sea Oil Loadings Could Soon Resume For Asian Buyers Bloomberg reports Saudi Aramco may restart crude loadings at Yanbu this week, raising hopes that the critical East-West pipeline route, which bypasses the Strait of Hormuz, could resume operations at half capacity after a drone attack disabled it.

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