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Daily Storm

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ЛДПР предложила закрепить 50% бюджетных мест для абитуриентов по ЕГЭ

ЛДПР предложила закрепить 50% бюджетных мест для абитуриентов по ЕГЭ

В партии отметили, что олимпиадники занимают до 44% мест в вузахМолодежная организация ЛДПР обратилась к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову с предложением законодательно ограничить долю поступающих без экзаменов до 50% бюджетных мест по каждому направлению.

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