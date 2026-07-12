ЛДПР предложила закрепить 50% бюджетных мест для абитуриентов по ЕГЭ

В партии отметили, что олимпиадники занимают до 44% мест в вузахМолодежная организация ЛДПР обратилась к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову с предложением законодательно ограничить долю поступающих без экзаменов до 50% бюджетных мест по каждому направлению.