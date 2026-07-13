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Риисе о Роналду: «Ему надо уйти из сборной – с ним Португалия слабее. Сейчас все 11 игроков должны бегать и бороться – если ты не Месси. Надо дать шанс молодым»

Экс-защитник сборной Норвегии Йон-Арне Риисе поделился мнением о 41-летнем форварде Криштиану Роналду .

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