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ФНС заблокировала счета российской компании футболиста Квинси Промеса

ФНС заблокировала счета российской компании футболиста Квинси Промеса

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета российской компании бывшего футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса, следует из данных Системы профессионального анализа рынков и компаний (СПАРК).

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