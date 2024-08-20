ФНС заблокировала счета российской компании футболиста Квинси Промеса

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета российской компании бывшего футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса, следует из данных Системы профессионального анализа рынков и компаний (СПАРК).
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