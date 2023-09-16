В городском округе Мытищи Московской области выставлена на торги усадьба "Липки-Алексеевское" (объект культурного наследия регионального значения "Усадьба Липки, XIX в.
ДОМ.РФ выставил на торги дачу Сталина
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Бендер Задунайский
"ДОМ.РФ - крупнейшего финансового института развития в жилищной сфере, которым с 28.01.2020 руководит экс-министр спорта Виталий Мутко. Сейчас здание стремительно разрушается. Стены и интерьеры находятся в плачевном состоянии." А что еще ждать от конторы которой руководит Мудко !? Где Мутко там разруха . Хотя , будь это дача Борьки Синего (Ельцин который) , вылизывали бы денно и нощно . А так...дача Сталина . "Калоши" не ремонтируем !
«ДОМ.РФ» — финансовый институт развития в жилищной сфере
ДОМ.РФ
Ответить
16 час.
Свежие комментарии