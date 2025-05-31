Счетная палата ФРГ раскритиковала Минобороны за неэффективное расходование бюджета

Счетная палата Германии обнародовала данные о работе министерства обороны страны. Согласно докладу ведомства, военное руководство ФРГ демонстрирует неэффективность в использовании значительно увеличенного бюджета.
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