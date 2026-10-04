Петербуржец вернул 34 тысячи за билеты на концерты Канье Уэста

Житель Петербурга Андрей вернул 34 тысячи рублей за билеты на отменённые концерты Канье Уэста, пройдя досудебную претензию, чарджбек, жалобы в Роспотребнадзор, Центробанк, прокуратуру и суд.
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