Объявить импичмент Байдену не удастся: политологи объяснили, почему в Конгрессе хотят провести расследование по делу президента США

Это часть американской предвыборной гонки, говорят экспертыКомитет по регламенту палаты представителей Конгресса США 13 декабря одобрил расследование по делу об импичменте американского президента Джо Байдена.
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