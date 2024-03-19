Александр Синелобов представил нижегородский опыт госуправления на основе данных и искусственного интеллекта на выставке «Россия»

Опыт Нижегородской области в рамках панельной дискуссии «Госуправление на основе данных и искусственного интеллекта» представил министр цифрового развития и связи региона Александр Синелобов на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.
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