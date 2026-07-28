FESCO награждена спецдипломом фестиваля «Человек и море» за популяризацию морских профессий

При поддержке Транспортной группы FESCO («Группа», «FESCO», входит в контур управления госкорпорации «Росатом») во Владивостоке состоялся XXII фестиваль телевизионных программ и морской документалистики «Человек и море».
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