Сливочное масло с кишечной палочкой привезли из Саратовской области в Приморье

Специалисты Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора выявили нарушение ГОСТа и технических регламентов Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" и "О безопасности молока и молочной продукции" при исследовании партии сливочного масла производства из Саратовской области, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ведомство.