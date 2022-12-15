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Сливочное масло с кишечной палочкой привезли из Саратовской области в Приморье

Сливочное масло с кишечной палочкой привезли из Саратовской области в Приморье

Специалисты Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора выявили нарушение ГОСТа и технических регламентов Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" и "О безопасности молока и молочной продукции" при исследовании партии сливочного масла производства из Саратовской области, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ведомство.

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