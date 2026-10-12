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Царьград

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Ищите… Китай. Пять указаний на то, что сделка России по дизелю с США это совсем о другом

Ищите… Китай. Пять указаний на то, что сделка России по дизелю с США это совсем о другом

В кого на самом деле метит Трамп "дизельной сделкой" с Россией, заявлениями, что на Украине нужны выборы, что ей требуется новый лидер и Киеву давно пора прекращать войну? Ответ – в Китай.

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Профиль пользователя Александр Сысоев
Александр Сысоев

Изложенная в статье версия дизельной сделки наиболее вероятная, но не единственная.Если эта версия реальная, то долго ее подноготная сущность хранится не будет, скоро наверняка появятся сигналы, подтверждающие ее правильность.