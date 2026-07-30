Госдума предложила защитить кормящих матерей в общественных местах

Госдума разработала законопроект о защите кормящих матерей в общественных местах. Депутат Татьяна Буцкая сообщила, что документ предлагает создавать условия для комфортного кормления в учреждениях и организациях.
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