Поражения «Локо» и «Динамо», бронза российских синхронисток, УЕФА давит на Инфантино, 16-летняя Лютова в финале и другие новости

1. Во втором туре Альфа-Банк РПЛ ЦСКА дома поделил очки с «Крыльями Советов» (1:1), «Локомотив» в гостях проиграл «Динамо» Махачкала (1:2), московское «Динамо» на выезде уступило «Балтике» (1:2), а «Рубин» победил «Акрон» (2:1) – казанцы красиво попрощались с Даку, который, вероятно, забил последний гол за клуб.