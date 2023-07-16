Почему Путин молчит и не реагирует на проблемы с мигрантами. Народ-то ждёт

А всего в России совершается около 2 млн.преступлений.Т.е на мигрантов приходится менее 2%,с учётом того,что мигранты-это не только среднеазиаты.

Владимир Соловьев

У Путина проеврейская кадровая политика. Они всегда всё делают "правильно", не лезьте к ним. Сердюков загубил Армию - не лезьте к нему. Медаедев наградил предателей горбачёва и ельцина - не лезте, не Ваше дело. Пришла пора и самому ВВП подумать о другой работе!