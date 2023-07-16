Театр абсурда

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Почему Путин молчит и не реагирует на проблемы с мигрантами. Народ-то ждёт

Почему Путин молчит и не реагирует на проблемы с мигрантами. Народ-то ждёт

Наверняка этот вопрос волнует многих. Ведь как глава государства Путин должен знать о том, что происходит в сфере миграционной политики, и о растущей волне общественного недовольства среди коренного населения.

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Комментарии
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Александр
А всего в России совершается около 2 млн.преступлений.Т.е на мигрантов приходится менее 2%,с учётом того,что мигранты-это не только среднеазиаты.
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12 час.
Владимир Соловьев
У Путина проеврейская кадровая политика. Они всегда всё делают &quot;правильно&quot;, не лезьте к ним. Сердюков загубил Армию - не лезьте к нему. Медаедев наградил предателей горбачёва и ельцина - не лезте, не Ваше дело. Пришла пора и самому ВВП подумать о другой работе!
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11 час.
Андрей
а тебе пора к земле по ближе-бред не прекращается.
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11 час.

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