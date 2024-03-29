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Новые очистные сооружения построили в бывшем военном городке Ногинск-4

Новые очистные сооружения построили в бывшем военном городке Ногинск-4

Инфраструктуру ЖКХ обновили в городском округе Черноголовка. Там построили новые канализационные очистные сооружения в бывшем военном городке Ногинск-4, решив проблемы с неприятным запахом и загрязнением реки Пруженки.

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