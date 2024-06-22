Германия становится мастером забывания: о значении 22 июня для современной истории

22 июня 1941 года — одна из наиболее трагических дат в истории народов бывшего СССР, четыре года плечом к плечу боровшихся против гитлеровских полчищ и победоносно завершивших войну на развалинах Берлина.
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