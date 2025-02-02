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Бастрыкин запросил доклад из-за выселения семьи бойца СВО из жилья на Кубани

Бастрыкин запросил доклад из-за выселения семьи бойца СВО из жилья на Кубани

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки сообщения о возможном выселении семьи бойца СВО из единственного жилья в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба СК.

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