Бастрыкин запросил доклад из-за выселения семьи бойца СВО из жилья на Кубани

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки сообщения о возможном выселении семьи бойца СВО из единственного жилья в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба СК.
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