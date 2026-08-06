Что нужно сделать в первый день зачисления пенсии на банковскую карту

Первое зачисление пенсии на карту для многих становится переходом на новый способ получения денег. Чтобы не столкнуться с лишними хлопотами и случайными потерями, в день поступления выплаты стоит проверить несколько важных моментов.
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