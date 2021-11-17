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Сергей ВЕДЕНЕЕВ: Автогол Кудряшова - не случайность, он был предопределён всем ходом событий

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: Автогол Кудряшова - не случайность, он был предопределён всем ходом событий

Наш постоянный эксперт Сергей Веденеев в рамках конкурса «Футбол-прогноз» предположил, что в матче 15-го тура «Зенит» разгромит «Нижний Новгород» со счётом 3:0 (все возможные результаты матчей тура - в таблице).

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