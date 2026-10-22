Между Вашингтоном и Брюсселем наметился открытый разлад. США уже смягчили санкции против российского дизеля и приостановили ряд новых ограничений, а глава Еврокомиссии фон дер Ляйен клянётся не снимать энергосанкции до конца конфликта.