Ливан и Сирия оказались на грани войны

Несколько дней назад на ливано-сирийской границе начались боевые действия. Захватившие власть в Сирии протурецкие боевики начали лезть в Ливан и воевать с «Хезбаллой», откровенно игнорируя аннексию Израилем сирийских земель возле Голанских высот.
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