Вице-премьер Марат Хуснуллин обсудил строительство КОС в Сочи

Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин в ходе своей рабочей поездки в Сочи встретился с мэром города Андреем Прошуниным, а также провёл совещание по вопросу проектирования и строительства канализационных очистных сооружений Черноморского побережья.
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