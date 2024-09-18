Вице-премьер Марат Хуснуллин обсудил строительство КОС в Сочи

Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин в ходе своей рабочей поездки в Сочи встретился с мэром города Андреем Прошуниным, а также провёл совещание по вопросу проектирования и строительства канализационных очистных сооружений Черноморского побережья.