Полпред ЛНР Дейнего: «Минск-2» затягивался из-за обсуждения Дебальцево

Бывший полпред Луганской Народной Республики Владислав Дейнего рассказал, что согласование Минских соглашений, состоявшееся 11–12 февраля 2015 года в столице Белоруссии, затянулось из-за споров вокруг ситуации в районе Дебальцево.
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