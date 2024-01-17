На Украине попытались сорвать литургию УПЦ с помощью боевой песни националистов

В Винницкой области сторонники раскольнической Православной Церкви Украины (ПЦУ) пытались сорвать литургию Украинской Православной Церкви (УПЦ), громко слушая под окнами молельного дома песню «Червона калина», которая считается боевым гимном Организации Украинских Националистов (запрещена в России как экстремистская).
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