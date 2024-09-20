Депутат Нина Останина заявила, что стоит ответственнее относиться к посылаемым в зону боевых действий артистам.
Новый скандал Киркорова
Комментарии
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ВК
Вад Кук
Всякая шваль которая накосячила в жизнь решила что можно съездить на фронт , а там все простят и будет все по прежнему фронт не дает индульгенцию
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17 час.
александр муравьев
Очень правильное замечание. А то сделали из СВО помойку. Обосралась "звезда", ничего. Съезжу в сторону фронта и отмоюсь.
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10 час.
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