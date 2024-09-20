Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 924 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • sergo galin
    срочно под личный контроль Бастрыкина , иначе его подчиненные без доли оставятВ Москве в Хороше...
  • Галина Малыхина (Буковская)
    Если взять всех подтанцовщиков на эстраде, шоу-тусовщиков и прочую шушеру, то кадров хватит с избытком! А если ещё пр...Бизнесменам не хв...
  • Evgenija Palette
    За вашими РЕСТОРАНАМИ не угонишься... ВАМ НАДО, ЧТОБЫ ВЕСЬ МИР НА ВАС РАБОТАЛ...  В ущерб Государству, в ущерб людям....Бизнесменам не хв...

Новый скандал Киркорова

Новый скандал Киркорова

Депутат Нина Останина заявила, что стоит ответственнее относиться к посылаемым в зону боевых действий артистам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВК
Вад Кук
Всякая шваль которая накосячила в жизнь решила что можно съездить на фронт , а там все простят и будет все по прежнему фронт не дает индульгенцию
Ответить
17 час.
александр муравьев
Очень правильное замечание. А то сделали из СВО помойку. Обосралась &quot;звезда&quot;, ничего. Съезжу в сторону фронта и отмоюсь.
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх