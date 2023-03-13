В России повысят штрафы за продажу лекарств без рецептов Новые нормы предусматривают наказание до 200 тысяч рублей Госдума 14 марта в первом чтении может принять законопроект об увеличении штрафов за продажу лекарств без рецептов, пишут "Известия".