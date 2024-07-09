В Комсомольском районе Хабаровского края завершилось расследование дела о незаконном хранении запрещенных веществ

В Хабаровском крае завершено расследование двух уголовных дел о незаконном хранении марихуаны. Как сообщает пресс-служба УМВД России по региону, это стало результатом оперативно-розыскных мероприятий группы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ОМВД по Комсомольскому району.