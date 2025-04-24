В НЦ «Россия» состоялась церемония вручения премии «Факел»

В Национальном центре (НЦ) «Россия» 24 апреля состоялись пятое заседание организационного комитета Национальной технологической олимпиады (НТО) и церемония вручения премии «Факел» — награды для выпускников НТО, добившихся значимых результатов в науке, инженерии, бизнесе и наставничестве.
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