Полянский обвинил зампостпреда США при ООН Вуда в распространении дезинформации

Как заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, его американский коллега Роберт Вуд распространяет беспардонную дезинформацию, американская дипломатия «докатилась до бесчестных и низких приемов».
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