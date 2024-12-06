В Новосибирске суд избрал меру пресечения для замдиректора «Спецтрансстроя»

Сергея Арапов и Виталий Сукач были задержаны сотрудниками ФСБ в четверг 5 декабря. По данным прокуратуры по Новосибирской области их подозревают их в хищении бюджетных средств при строительстве объектов водоснабжения в Татарске и при реконструкции лабораторного корпуса научного центра «Вектор».
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