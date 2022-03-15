Матыцин похвалил за мужество уволившегося зампреда НОК Норвегии

Другие , 16 мар, 01:14 0 Министр спорта России Матыцин отметил мужество зампреда НОК Норвегии Ваттердала Министр спорта Олег Матыцин поблагодарил Ойвинда Ваттердала, уволившегося с поста зампреда НОК Норвегии, за мужество и солидарность с российскими атлетами, а также приверженность ценностям олимпийского движения Олег Матыцин (Фото: ТАСС) Министр спорта России Олег Матыцин в интервью «Матч ТВ» отметил мужество и принципиальность бывшего заместителя председателя Национального олимпийского комитета Норвегии Ойвинда Ваттердала, поблагодарив того за мужество и солидарность с российскими спортсменами.