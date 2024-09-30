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Леонтьев о 4:5 с «Динамо»: «Неплохо, если убрать спорные удаления, конечно. «Нефтехимик» посмотрел их игру в большинстве – больше 100 бросков, 36 блоков у нас»

«Соперник отдыхал перед нами четыре дня, у нас был тяжелейший матч накануне. Знали, что они находятся не в том турнирном положении, в котором они обычно находятся, знали, что у них будет мотивация запредельная, готовились, разбирали соперника.

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