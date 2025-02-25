Экономическая эффективность новаторских идей уральских металлургов выросла на 8 процентов

Экономический эффект от рационализаторства на ММК за год превысил полмиллиарда рублей. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ММК подвел итоги рационализаторской деятельности сотрудников в 2024 году.