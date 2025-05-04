Путин — о возможном преемнике: всегда об этом думаю, но выбор за народом России

Российский президент Владимир Путин, отвечая в интервью журналисту Павлу Зарубину на вопрос о своём возможном преемнике, признался, что постоянно думает об этом, но выбор в любом случае будет за российским народом.
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