Альварес смирился, что не покинет «Атлетико» в это трансферное окно. Форварда будут постепенно возвращать в состав (Marca)

Хулиан Альварес смирился с тем, что не покинет «Атлетико» в летнее трансферное окно. Напомним, во время чемпионата мира футболист сборной Аргентины заявил, что хочет покинуть мадридский клуб, а позже сообщил руководству о желании перейти в «Барселону».