Спорт и диета

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  • Леонид Ла Рошель
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Лучшие холодные супы для лета. Не только окрошка.

Лучшие холодные супы для лета. Не только окрошка.

Народная кулинарная мысль интуитивно заложила в рецепты первых блюд главные диетологические принципы летней еды: - жидкое (восполнение водного баланса) - нетяжелое, то есть больше овощей и меньше мяса (не нагружать организм дополнительным перевариванием) - быстро приготовляемое (нет ни сил, ни желания в жаркое время долго стоять у плиты, печи, костра) - кисловатый вкус (антибактериальные свойства и легкость переваривания) - негорячее (дополнительное охлаждение организма в жару) - все рецепты не предусматривают четких пропорций ингредиентов и готовятся на вкусу, часто по принципу конструктора.

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