Дискриминация! Хоккеисты "Трактора" "подкололи" Романа Ротенберга

Главный тренер СКА обиделся на КХЛ и сказал, что его ущемляют по национальному признаку.Подошли с иронией: хоккеисты "Трактора" не оставили без внимания "крик души" главного тренера СКА Романа Ротенберга о дискриминации со стороны КХЛ.