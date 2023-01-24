Военное обозрение

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Репрессии на Украине принимают новые формы: очередной вариант - снятие с должности и «ссылка» в Херсон

Репрессии на Украине принимают новые формы: очередной вариант - снятие с должности и «ссылка» в Херсон

На Украине набирает обороты репрессивная машина в отношении уже не только рядовых граждан, но и в отношении тех, кого ещё недавно считали близкими к президенту людьми.

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