Пятый день Великого поста: что можно делать 7 марта, а чего нет

Православные почитают память святого Маврикия.7 марта в народном календаре посвящено памяти святого Маврикия и его семидесяти сподвижников, принявших мученическую смерть за христианскую веру в третьем веке.
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