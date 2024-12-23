Какие стрижки будут в моде в 2025 году: варианты для любой длины

В 2025 году тренды на естественность, легкую небрежность и объем остаются в приоритете. Стилист по волосам Жанна Калашникова уверена, что ключевыми станут текстурированные стрижки, которые придают образу современный и свежий вид.
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